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Росія планує евакуювати з Афганістану понад 500 громадян, в тому числі українців – Міністерство оборони

«Талібан» заявив, що всі іноземні евакуаційні рейси з країни мають бути завершені до 31 серпня

Росія використає чотири військово-транспортні літаки для евакуації понад 500 громадян з Афганістану, повідомляють 25 серпня російські інформаційні агентства з посиланням на Міністерство оборони Росії.

Крім росіян, чотири літаки здійснять авіаперевезення громадян інших держав – членів Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ), та України.

«25 серпня наказом президента Росії Володимира Путіна, міністра оборони РФ, генерала армії Сергія Шойгу було організовано евакуацію військово -транспортними літаками понад 500 громадян Російської Федерації, держав­-членів ОДКБ (Білорусь, Киргизстан, Таджикистан та Узбекистан) та України з території Ісламської Республіки Афганістан», – йдеться у повідомленні російського міністерства.

Повідомляється, що літак оснащений засобами для надання необхідної медичної допомоги під час польоту.

«Талібан» заявив, що всі іноземні евакуаційні рейси з країни мають бути завершені до 31 серпня.

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