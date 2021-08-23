МЗС: третій евакуаційний рейс із Кабула приземлився в «Борисполі»

Третій евакуаційний рейс з Кабула приземлився в аеропорту «Бориспіль». На його борту 98 пасажирів, серед яких 41 громадянин України, зокрема, 27 дітей, повідомив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін.

«Цей рейс став останнім рейсом, який вилетів із Кабулу перед закриттям аеропорту на невизначений час», – написав Єнін у фейсбуці ввечері 23 серпня.

За його словами, на даний час у Кабулі залишаються ще близько 50 громадян України, які висловили бажання повернутися в Україну.

«Як зазначив Дмитро Кулеба (голова МЗС – ред.), ми продовжуємо наполегливо працювати для евакуації всіх українців! Серед можливих опцій розглядається направлення військового літака; цивільний чартер з однієї з суміжних з Афганістаном держав; евакуаційні рейси організовані нашими партнерами або сухопутні варіанти вивезення наших громадян», – додав Єнін.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомляв, що «буквально через годину після вильоту нашого літака з українцями на борту аеропорт Кабула сьогодні припинив всі рейси».

Український літак став останнім цивільним бортом, який вилетів з аеропорту до припинення польотів, додав він.

Раніше сьогодні президент Володимир Зеленський повідомляв, що з Афганістану вилетів третій український літак. Голова держави наводив інші дані про евакуйованих: за його словами, йшлося про 103 людей, зокрема, 79 українців.

Багато країн світу, в тому числі Сполучені Штати й Україні, нині намагаються розширити зусилля щодо евакуації своїх громадян з Афганістану, а також афганців, які працювали в іноземних посольствах, неурядових організаціях, силах НАТО тощо, на тлі захоплення влади «Талібаном».

22 серпня українським військовим літаком з Кабула евакуювали 83 людини, зокрема 31-го українця.