Хаос біля аеропорту Кабула: сім людей загинули

Сім цивільних жителів загинули на тлі хаосу довкола аеропорту Кабула, куди люди намагаються потрапити, щоб виїхати з Афганістану, владу в якому фактично захопив «Талібан». Про загиблих повідомили британські військові 22 серпня.

У натовпі поблизу аеропорту виникає тиснява, люди зазнають травм, особливо коли таліби стріляють у повітря, щоб відігнати тих, хто прагне сісти на будь-який рейс і залишити країну.

«Умови залишаються надзвичайно складними, але ми робимо все можливе, щоб владнати ситуацію максимально безпечно», – йдеться у повідомленні Міноборони Великої Британії.

21 серпня посольство США оголосило нове попередження, в якому закликало громадян не їхати в аеропорт Кабула без індивідуальної інструкції представника уряду США.

Адміністрація президента Джо Байдена попередила цивільні авіалінії США про те, що вони можуть бути використані для перевезення людей, евакуйованих з Афганістану, повідомляють американські ЗМІ.

Агентство Reuters 21 серпня процитувало представника уряду США, який на умовах анонімності сказав, що перевізників попередили, що їх можуть використовувати, але остаточне рішення ще не ухвалене.

За словами чиновника, цивільні літаки не летітимуть до Афганістану, а натомість перевозитимуть евакуйованих з авіабаз в інших місцях, зокрема на Близькому Сході й Німеччині.

На під’їздах до аеропорту Кабула вранці 22 серпня все ще було багато людей, агентство dpa повідомляє, що поблизу летовища майже постійно лунають постріли.

Влада цивільної авіації Афганістану 21 серпня опублікувала заяву, в якій попросила людей не їздити в аеропорт.

«У міжнародному аеропорту Хаміда Карзая [немає] цивільних та комерційних рейсів», – йдеться у повідомленні авіаційної влади у фейсбуці.

Вранці 22 серпня в аеропорту «Бориспіль» сів український військово-транспортний літак Повітряних сил Збройних сил, який евакуював з Афганістану 83 людей, зокрема 31 українця, а також громадян інших держав – представників міжнародних медіа і громадських організацій, яким у Афганістані загрожувала небезпека.

Міжнародно визнаний і підтримуваний США й союзниками уряд Афганістану фактично перестав існувати 15 серпня, президент країни Ашраф Гані втік за кордон після того, як таліби без бою ввійшли в столицю Кабул – останнє з великих міст країни, яке доти ще контролював уряд.

Раніше американські аналітики давали урядові ще кілька місяців часу, перш ніж «Талібан» мав неминуче повернутися до влади, з якої його скинуло 2001 року вторгнення США й союзників до Афганістану.