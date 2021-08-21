Байден назвав «повітряний міст» із Кабула однією з найскладніших операцій

Президент США Джо Байден виступив на захист своїх зусиль для евакуації з Кабула громадян США і громадян Афганістану, які зазнають небезпеки після захоплення влади талібами.

Байден, який звернувся до американців 20 серпня з Білого дому, назвав «повітряний міст» між Афганістаном і західними країнами «однією з найскладніших операцій такого роду за всю історію».

За словами президента, США з 14 серпня евакуювали з кабульського аеропорту 13 000 людей (а з урахуванням липня – 18 тисяч) – афганців і громадян інших країн. Він пообіцяв евакуювати «будь-якого американця, який побажав би повернутися до США». Ще кілька тисяч людей, за словами Байдена, були евакуйовані приватними чартерними рейсами «за сприяння уряду США», повідомляє «Голос Америки».

За даними НАТО, відтоді, як бойовики «Талібану» захопили Кабул, з Афганістану в цілому було вивезено понад 18 тисяч людей, але уряди західних країн зазнають критики за те, що вони не були готові до настільки хаотичного результату і не надали достатньої допомоги своїм громадянам, які перебувають в Афганістані.