Таліби будуть знищені– колишній віцепрезидент Афганістану

В Афганістані через обстріл бойовиками «Талібану» загинули кілька учасників акції до Дня незалежності країни, які вийшли на вулиці з національними прапорами. Афганці 19 серпня відзначають перемогу у війні 1919 року з Великою Британією за свою незалежність. Вже понад століття, після отримання незалежності, Афганістан потерпає від воєн за територію та владу. Протягом цього часу країною керували монархи, прокомуністичний уряд, уряди прозахідних технократів та ісламські фундаменталісти. Чому нині прозахідна влада не змогла протистояти талібам? Чому Афганістан потерпає він нескінченної низки воєн? Чим ситуація в цій країні схожа на ситуацію в Україні? Як Україні встояти перед внутрішніми суперечками і зовнішніми загрозами? Про це Радіо Свобода поговорило з колишнім віцепрезидентом Афганістану Абдулом Хамідом Мохтатом.

Радіо Свобода: Афганістан протягом 20-го століття і вже у 21-му неодноразово бачив раптову зміну влади в результаті силових акцій, переворотів, воєнних дій, тощо. Як ви разом зі своїми соратниками отримали владу в країні?

Абдул Хамід Мохтат: Так я сам пов’язаний з історією Афганістану. У 1973 році був переворот проти короля. Так я зі своїми друзями прийшов до влади, президентом став президент Мухаммед Дауд. Він вів націоналістичну політику і з цього у нас почалися проблеми з Пакистаном, бо під час розділу Індії британцями у 1947 році частина Афганістану потрапила у склад Пакистану. Спецслужби Пакистану діяли проти Індії та проти Афганістану. У Пакистані сконцентрувалося угруповання моджахедів – 5-6 тисяч людей.

Після перевороту 1978 року влада перейшла до Національно-демократичної партії Афганістану. Британія, США інші країни підтримували Пакистан – фінансами, зброєю. Нам було важко. Зрештою, Радянський Союз у 1979 році направив свою армію в Афганістан. Після цього США вже відкрито підтримали Пакистан.

– Далі була затяжна війна, після якої Радянський Союз у 1989 році вивів свої війська з Афганістану. Ви залишилися із супротивниками один-на-один, ви тоді потрапили в ситуацію, схожу із нинішньою? Чому вашому уряду не вдалося встояти?

Таліби отримали владу. Це люди неосвічені, які лише вміють воювати, робити вибухи, організовувати замахи, і більше нічого не знають

– Після виводу радянських військ ми трималися майже три з половиною роки. Будь-які спроби Пакистану ми розгромили. Але ми були не в змозі, все ж єдиним джерелом допомоги був Радянський Союз. Після змін у Радянському Союзу, коли до влади в Росії прийшов Борис Єльцин, ми просили допомогу, але Єльцин не захотів зустрітися з нашою делегацією. Ми залишилися в економічному плані, у військовому – без підтримки. Нам заявили, що мають можливості допомагати. Зрештою, наш президент Мухаммед Наджибула хотів залишити країну, але з певних причин залишився під контролем ООН у Кабулі.

Ми організували церемонію передачу влади моджахедам. Ми передали цю владу. А зараз президент Гані втік у Дубаї. Нікому нічого не сказали. А таліби просто захопили президентський палац. Американці домовилися з талібами. Американці 20 років тому їх бомбили, а потім з ними домовилися – це політика подвійних стандартів. Так таліби отримали владу. Це люди неосвічені, які лише вміють воювати, робити вибухи, організовувати замахи, і більше нічого не знають.

Афганістан під їхнім контролем, а вони не знають що робити. Вже кілька днів вони мають владу, а в Кабулі усі установи закриті, люди в аеропорту без паспортів намагаються тікати з країни. Це сором для Америки, сором для західних країн. Вони пообіцяли, але не вирішили задачу, не вирішили проблему.

– Подальші процеси зміни влади в Афганістані були демократичними? Як моджахеди втратили владу, як до неї прийшов президент Ашраф Гані?

20 років Афганістан посідав перше місце за корупцією. Усі вибори супроводжувалися корупцією

– На заміну нам прийшли люди, які мали підтримку Пакистану. Ми їм передали владу. Вони 4 роки були при владі. Вони билися між собою, вони не могли заспокоїти Афганістан. США, Британія, Пакистан, Саудівська Аравія вирішили їх замінити, спираючись на «Талібан». «Талібан» був створений за допомоги Америки, Саудівської Аравії та Пакистану. Вони привезли з Судану Усаму бін-Ладена в Афганістан, щоб воювати. Так моджахедів змінили таліби.

Після 11 вересня США місяць бомбили Афганістан, поки «Талібан» не пішов. Потім американці привели до влади своїх людей, прозахідних технократів, хтось з них жив у США, деякі працювали в у ресторанах, от їх привели до влади.

Коли до влади прийшов Хамід Карзай, корупція стала основою держави. 20 років Афганістан посідав перше місце за корупцією. Усі вибори супроводжувалися корупцією. Так через корупцію до влади прийшов і президент Гані. Це не народ їх вибрав, ці люди не мали ніякого впливу в країні. Тому тепер «Талібан» прийшов до влади. Я вважаю, що не треба спиратися і сподіватися на великі країни, на такі, як був Радянський Союз, як є США, треба спиратися на свій народ.

– Тоді як ви ставитеся до рішення влади США про вивід своїх військ з Афганістану? Адже це дає можливість країні самостійно розібратися зі своїми проблемами?

Після 20 років війни виїхали і не залишили по собі демократії, лише витратили гроші і нічого не виграли

– Це дуже неправильний підхід, без врахування позиції афганського уряду вони почали переговори з талібами. Хто такі таліби? Це люди, які були у Гуантанамо. «Талібан» досі весь світ вважає терористичною організацією. Переговори з талібами почалися ще за Трампа, а продовжив їх Байден. Останніх півтора року вони не хотіли говорити з Афганістаном. Це дуже неправильно, це привело талібів до влади. Спочатку треба було вирішити ті проблеми, за які вони взялися, а вже тоді залишати Афганістан. Це не вирішення проблеми. Тому зараз Байдена навіть в Америці звинувачують у тому, що він продав, що це сором, після В’єтнаму – це другий сором Америки, які після 20 років війни виїхали і не залишили по собі демократії, лише витратили гроші і нічого не виграли.

– Але ж США витратили сотні мільярдів доларів в Афганістані на зміцнення уряду, армії, інфраструктури. Цього виявилося замало? Чому уряд та армія Афганістану після таких фінансових вливань виявилися не здатними протистояти «Талібану»?

– Вони кажуть, що витратили багато грошей, але давайте подивимося які були покращення для життя народу Афганістану. Хіба вони збудували якусь дамбу, якусь дорогу? Радянський Союз після 1977 року збудували об’єкти, інститут, електростанції, десятки об’єктів, якими досі користуються. Покажіть мені, що збудували американці за 20 років витрачання коштів? Їхня допомога йшла через неурядові громадські організації. Це, власне, американські фірми були. Усі кошти йшли через них, 90 відсотків цих коштів витрачалися в Америці і лише 10 відсотків – у Афганістані. Вони кажуть, що збудували 1600 шкіл, але не існує стільки шкіл. 500 шкіл збудували.

Вони створили корупційний уряд Афганістану, тому і армія не хотіла воювати за уряд, якому люди не вірять. Уряд, принаймні, мав ідеологію, тому люди більш завзято могли воювати.

– Навіть якщо не заглиблюватися далеко в історію, а говорити лише про останнє століття, то чому Афганістан настільки часто перебуває у стані війни?

Афганістан – жертва геополітичної ситуації вже протягом багатьох століть. Афганістан розташований у центрі Азії

– Це найголовніше питання. Афганістан – жертва геополітичної ситуації вже протягом багатьох століть. Афганістан розташований у центрі Азії. З заходу нападав Олександр Македонський, зі сходу – Чингізхан, з півдня англійці прийшли, з півночі – росіяни. Вся наша історія – це боротьба за свободу. У таких випадках релігійні течії набувають великої сили, навколо них збирається багато людей. Зараз також «Талібан» воює проти Америки під приводом небезпеки для релігії.

З іншого боку, тут має вплив племінний устрій. Переважно це пуштунські племена. Плем’я, до якого належить президент Афганістану Гані, лише 50 років тому перейшло від кочового способу життя до землеробства. Це говорить про рівень цивілізованості. Для Європи – це стародавня історія, а у нас найбільша племінна громада у світі – це пуштунські племена. Тому останні 4 століття прогресивні рухи отримують спротив з боку племінних.

– Чи зможуть таліби налагодити життєдіяльність в Афганістані, як довго вони зможуть утримувати владу?

Спротив талібам вже починається. Гадаю, скоро вони будуть знищені, бо народ їх не сприймає. Це не те населення, що було 20 років тому, це нове покоління

– «Талібан» – це військова структура. У них немає потенціалу для управління країною, вони мають білий ісламський прапор, але на вулицях Афганістану великий скандал, люди не хочуть жити під цим білим прапором.

Спротив талібам вже починається. Таліби – це як цунамі. Гадаю, скоро вони будуть знищені самим Афганістаном, бо народ їх не сприймає. Це не те населення, що було 20 років тому, це нове покоління – цифрові технології, інтернет. Як їх можуть підкорити таліби?

Таліби можуть управляти 5-6 місяців, але вони мають єдиний вихід – здатися і передати управління країною. Є сильне протиріччя між народом Афганістану і вузькою фундаменталістською позицією талібів.

– Україна розташована у центрі Європи, також століттями зазнавала нападів з різних боків, вона також часто опиняється у складних геополітичних умовах, вона зараз потерпає від агресії Росії. На ваш погляд, у чому схожість ситуації навколо України і навколо Афганістану, а в чому різниця? Як Україні уникнути долі Афганістану – нескінченних воєн за владу, територію, системи поглядів?

Найбільш небезпечне, що є в Україні і в Афганістані, що руйнує основи держави, – це корупція

– Важко давати поради цілій країні. Геополітична ситуація, звісно, впливає на зовнішню політику країни. Україна має гарні геополітичні позиції. Треба враховувати інтереси народу, треба регулювати відносини з сусідами, з Росіє, з Америкою, із Заходом. Треба знаходити точки перетину інтересів. Найнебезпечніше – це не регулювати такі відносини, не балансувати, можна втратити стабільність. Та чи інша сторона тоді будуть впливати на внутрішню політику України. Також не треба піддаватися впливу авантюристичних угруповань. Треба обирати найбільш оптимальні відносини, щоб вирішити свої і зовнішні, і внутрішні проблеми.

В Афганістані багато неграмотних людей, які живуть племінним устроєм, а в Україні 90 відсотків людей грамотні. Також 90 відсотків землі корисні, є корисні копалини, є порти, вихід на Захід, є ресурси. Це дар Бога.

Але найбільш небезпечне, що є в Україні і в Афганістані, що руйнує основи держави, – це корупція. Якщо не буде корупції, тоді люди лояльні, люди інтелігентні будуть приходити до влади, будуть відповідально вирішувати проблеми. Якщо буде корупція – це закриває двері для всіх.