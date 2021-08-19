В Афганістані відбуваються акції до дня незалежності, таліби обстрілюють протестувальників

В Афганістані повідомляють про загиблих під час акцій до дня незалежності, на яких афганці у кількох містах вийшли з національними прапорами. Це – перший значний прояв народного протистояння талібам. Напередодні подібну акцію в Джалалабаді «Талібан» розігнав, загинула одна людина.

Як повідомив агенції Reuters очевидець, 19 серпня таліби обстріляли протестувальників в Асадабаді на сході країни, вбивши кількох людей. Наразі точно невідомо, чи люди загинули від куль, чи від тисняви, що виникла через паніку.

«Сотні людей вийшли на вулиці, – сказав свідок Мохаммед Салім з Асадабаду, столиці східної провінції Кунар. – Спочатку я був наляканий і не хотів іти, але коли побачив, що приєднався один із моїх сусідів, я взяв прапор, який був у мене вдома».

Також повідомляють про протести у Джалалабаді та в районі провінції Пактія, проте повідомлень про насильство звідти не надходило.

Напередодні щонайменше одна людина була вбита під час протестів проти талібів у Джалалабаді після того, як бойовики напали на демонстрантів, які, як повідомляється, намагалися опустити прапор «Талібану» і замінити його прапором Афганістану.

Таліби відзначили день незалежності, опублікувавши заяву про те, що внаслідок їхнього наступу США «зазнали невдачі і були змушені відступити зі святої території Афганістану».

Перший віцепрезидент Амрулла Салех, який намагається згуртувати опозицію проти «Талібану», висловив підтримку протестам, заявивши у твіттері: «Вітаю тих, хто несе національний прапор і таким чином виступає за гідність нації».

Раніше цього тижня Салех сказав, що він залишається в Афганістані і є «законним тимчасовим президентом» після того, як президент Ашраф Гані втік із країни, коли таліби захопили Кабул.

18 серпня стало відомо, що Гані перебуває в Об’єднаних Арабських Еміратах. Він знову повторив, що втік з Афганістану, щоб запобігти кровопролиттю.

На вулицях Кабула 19 серпня було в основному спокійно, столицею пересуваються озброєні бійці, підприємства почали відкриватися знову. Однак банки і державні установи залишаються зачиненими.

Але повідомлення про те, що «Талібан» облаштував блокпости біля аеропорту Кабула і перешкоджає афганцям дістатися до аеродрому, викликали паніку серед тих, хто побоюється, що їм не дозволять залишити країну. Як повідомляють, деякі батьки намагалися проштовхнути маленьких дітей через паркан аеропорту в надії, що хтось подбає про них.

За останні дні в аеропорту і його околицях було вбито 12 людей, повідомили представники «Талібану» і НАТО.

Президент США Джо Байден 18 серпня заявив, що бойовики співпрацюють, допомагаючи вивезти американців і громадян країн-союзників з Афганістану, але, за його словами, «є деякі труднощі» в евакуації громадян Афганістану, які допомагали міжнародній місії, та інших людей, яким може загрожувати небезпека під час правління «Талібану».

Міжнародно визнаний і підтримуваний США й союзниками уряд Афганістану фактично перестав існувати 15 серпня, президент країни Ашраф Гані втік за кордон після того, як таліби без бою ввійшли в столицю Кабул – останнє з великих міст країни, яке доти ще контролював уряд.

Інфографіка: Афганістан у цифрах (інфографіка)