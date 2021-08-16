Гані після виїзду з Афганістану визнав перемогу талібів і заявив про їхню відповідальність

Президент Афганістану Ашраф Гані, який залишив країну до входу екстремістів руху «Талібан» у Кабул, вважає, що таліби повинні скласти чіткий план управління країною. Про це він заявив 15 серпня у своєму Фейсбуці.

«Талібани виграли суперечку мечею і рушницями, і тепер вони відповідають за захист честі, багатства та самоповаги своїх співвітчизників», – написав Гані.

Однак він підкреслив, що сам уряд не демонструє легітимності, і «Талібан» повинен пройти «історичне випробування, захищаючи ім’я та честь Афганістану». Багато людей в цій країні, на думку Гані, не мають впевненості в завтрашньому дні.

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Він додав, що «Талібану» доведеться докласти зусиль, щоб завоювати довіру жителів країни. Гані сподівається, що таліби складуть чіткий план управління країною і переконають людей у його правильності.

Президент пояснив свою втечу з Афганістану бажанням уникнути кровопролиття. За його словами, його добровільна відставка і виїзд з країни допомогли уникнути різанини в Кабулі.

Тим часом Державний департамент США та Пентагон у спільній заяві заявили, що в найближчі 48 годин збільшать кількість американських військ в Афганістані до 6 000 осіб. Це буде зроблено для негайної евакуації членів дипломатичної місії США, їхніх сімей, інших громадян США, а також афганців, які співпрацювали з американськими організаціями.

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Водночас американське видання Washington Post з посиланням на свої джерела повідомило, що з початку 2020 року таліби таємно вели переговори з афганськими безпековими силами про капітуляцію або дезертирство за певну плату. Також були укладені таємні угоди з керівниками афганських провінцій та іншими посадовими особами.

Видання зазначає, що ці угоди допомогли талібам майже без опору захопити контроль над низкою провінцій штату.

Напередодні, 15 серпня, таліби взяли під свій контроль столицю Афганістану Кабул. Президент Афганістану Ашраф Гані залишив країну.