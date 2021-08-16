Україна евакуювала з Афганістану майже 80 людей – Зеленський

З Афганістану українським літаком вивезли майже 80 людей, більшість із них – громадяни інших держав, повідомив президент України Володимир Зеленський.

«За уточненими даними, з Афганістану українським літаком всього вивезли майже 80 осіб, зокрема вісім українців та громадян інших держав, які попросили про термінову евакуацію. Головне, що всі вже в безпеці», – написав президент.

Напередодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що український літак забрав з Кабула громадян України, Нідерландів, Хорватії, Білорусі, Афганістану. Він зазначив, що у разі подальших звернень Київ «зробить все для допомоги співвітчизникам та іноземцям у біді».

Напередодні, 15 серпня, таліби взяли під свій контроль столицю Афганістану Кабул. Президент Афганістану Ашраф Гані залишив країну.