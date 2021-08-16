Український літак забрав з Кабулу громадян України, Нідерландів, Хорватії, Білорусі та Афганістану

Український літак забрав з Кабулу громадян України, Нідерландів, Хорватії, Білорусі, Афганістану. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Нині вони у безпеці. Україна не кидає своїх і допомагає іншим. У разі подальших звернень, зробимо все для допомоги співвітчизникам та іноземцям у біді», – наголосив глава МЗС.

Напередодні, 15 серпня, таліби взяли під свій контроль столицю Афганістану Кабул. Президент Афганістану Ашраф Гані залишив країну.

Виконувач обов’язків міністра внутрішніх справ Афганістану Абдул-Сатар Мірзакваль заявив у своєму відеозверненні, що в країні відбудеться «мирна» передача влади урядові перехідного періоду.

Західні країни тим часом здійснюють евакуацію працівників своїх посольств у Кабулі, як і афганців, які співпрацювали з цими країнами і тепер можуть потерпіти від приходу талібів до влади. Аеропорт Кабула наразі контролює багатотисячний контингент збройних сил США і союзників – які теж мають залишити країну після завершення евакуації. Таліби обіцяли не чинити нападів на іноземних дипломатів. Але є повідомлення, що нині й навколо аеропорту стаються перестрілки.