Афганістан: президент Гані залишив країну

Президент Афганістану Ашраф Гані залишив країну, підтвердив повідомлення ЗМІ голова Ради національного примирення країни Абдулла Абдулла у відеозвенненні в фейсбуці після того, як бойовики противладного екстремістського руху «Талібан» із усіх боків оточили столицю Кабул і вже ввійшли в деякі частини міста, а їхні представники прибули до президентського палацу для переговорів про передачу влади.

«Він залишив Афганістан у тяжкий час, хай він відповість за це перед Господом», – сказав Абдулла, який має давні непрості відносини з Гані. При цьому Абдулла назвав Гані «колишнім президентом», хоча той офіційно не оголошував про відставку.

Як повідомили засобам інформації кілька посадовців афганської влади на умовах анонімності, Гані вилетів до сусіднього Таджикистану. Ці повідомлення наразі неможливо перевірити. Офіційна позиція президентської адміністрації – місце перебування Гані не розголошується з міркувань безпеки.

Виконувач обов’язків міністра внутрішніх справ Афганістану Абдул-Сатар Мірзакваль заявив у своєму відеозверненні, що в країні відбудеться «мирна» передача влади урядові перехідного періоду.

Таліби пообіцяли не брати Кабул воєнною силою, поки переговори про передачу влади тривають. Перед цим вони з більшими чи меншими боями захопили всі інші великі міста країни.