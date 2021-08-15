Таліби увійшли до Кабула, наказують поліції здатися – журналіст

Таліби у незначній кількості з двох напрямків увійшли до столиці Афганістану Кабула і наказують поліції здатися. Про це з посиланням на очевидців повідомляє 15 серпня журналіст NBC News Річард Енгел, який перебуває в Кабулі.

Таліби заявляють про встановлення контролю над столицею ще однієї провінції, містом Баміан, а також аеропортом і військовою базою Баграм, розташованою за 60 кілометрів від Кабула. За словами талібів, вони звільнили там в’язнів та «перемістили їх у безпечне місце».

На базі Баграм утримувалися кілька тисяч бойовиків «Талібану», включно з ватажками.

Станом на ранок 15 серпня Кабул залишався єдиним великим містом країни, яке ще утримували урядові сили.

Уранці 15 серпня бойовики без бою зайняли Джелалабад, важливий центр на сході Афганістану. Тепер для них відкрилися транспортні шляхи, що зв’язують країну з Пакистаном. Захоплення Джелалабада слідує за перемогою талібів у Мазарі-Шарифі. Це місто вважалося північним бастіоном афганської влади. Таким чином, таліби контролюють вже приблизно понад дві третини з 34 адміністративних столиць афганських провінцій.

США проводять евакуцію свого посольства в Кабулі. З ранку неділі співробітники дипломатичної місії прибувають до аеропорту, де сідають у кілька великих транспортних літаків. Для допомоги в проведенні цієї операції Сполучені Штати залучили близько п’яти тисяч американських військовослужбовців.