Афганістан: таліби захопили місто Мазарі-Шариф

Бойовики угруповання «Талібан» взяли під свій контроль Мазарі-Шариф, велике місто на півночі Афганістану, одне з тих, що залишалися під контролем уряду.

Мазарі-Шаріф з населенням понад 400 тисяч людей – важливий торгово-транспортний вузол.

Повідомляється, що урядові сили у місті, яке розташоване за 100 кілометрів від кордону з Узбекистаном, практично не чинили спротиву талібам. Агенція Associated Press з посиланням на одного із місцевих чиновників повідомила, що національна армія здалася першою. Представники сил безпеки міста біжать до кордону.

Раніше цього тижня таліби захопили друге і третє за величиною міста країни, Герат і Кандагар.

За останні дні «Талібан» домігся значних успіхів і тепер контролює 21 з 34 провінцій Афганістану. Ці досягнення приголомшили США, які сподівалися, що афганські сили витримають наступ. Наступ якраз відбувається у час, коли Вашингтон продовжує виведення своїх військ, крайній термін цього процесу – 31 серпня.