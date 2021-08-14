Гані заявляє, що не відмовиться від «досягнень» Афганістану на тлі наступу талібів

Президент Афганістану Ашраф Гані пообіцяв не відмовлятися від «досягнень» своєї країни за останні 20 років. Перша публічна поява Гані відбулася 14 серпня, коли таліби розпочали наступ на Мазарі-Шаріф і, за повідомленнями, захопили контроль над іншою столицею провінції, а також над містом недалеко від Кабула.

У своєму короткому телевізійному зверненні 14 серпня Гані сказав, що консультується з місцевими лідерами та міжнародними партнерами щодо ситуації в країні.

«Як ваш президент, я зосереджуюсь на запобіганні подальшій нестабільності, насильству та переміщенню мого народу», – сказав Гані.

Гані також назвав «головним пріоритетом» ремобілізацію збройних сил.

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Ця заява пролунала за кілька годин після повідомлення про те, що бойовики екстремістського угруповання «Талібан» почали серйозний наступ на Мазарі-Шаріф.

Бойові дії навколо Мазарі-Шаріф відбуваються на тлі новин про те, що 19-та столиця провінції Афганістану потрапила під контроль талібів.

Шарана, столиця південно-східної провінції Пактіка, була захоплена бойовиками «Талібану» 14 серпня, повідомили Радіо Азаді місцеві чиновники.

За останні дні таліби досягли значних успіхів, зокрема захопили Герат та Кандагар, друге та третє за величиною міста країни. Тепер вони контролюють 19 із 34 провінцій Афганістану, залишаючи під контролем уряду, який підтримується Заходом, невелику кількість провінцій у центрі та на сході, а також Кабул та Мазарі-Шаріф.