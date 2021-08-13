Українці поки не зверталися до МЗС з проханням про евакуацію з Афганістану – Кулеба

Громадяни України ще не зверталися до Міністерства закордонних справ з проханням про евакуацію з Афганістану. Про це заявив на брифінгу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«За нашою інформацією, зараз в Афганістані перебуває від 50 до 100 українців. Я користуюся нагодою, аби закликати всіх наших співвітчизників, які зараз перебувають в Афганістані, звертатися до посольства України в Таджикистані, будь-якими способами інформувати про те, де вони перебувають», – сказав Кулеба.

За його словами, МЗС вже почало відпрацьовувати можливі шляхи евакуації, якщо надійдуть такі звернення.

«Наразі громадяни України не зверталися до МЗС з проханнями евакуювати їх з Афганістану», – додав Кулеба.

Таліби захопили друге за величиною місто Афганістану Кандагар, підтвердили представники місцевого самоврядування 13 серпня. Урядові сили все ще контролюють аеропорт Кандагара, який був другою за величиною базою американських військових в Афганістані.

Захоплення 12 серпня Кандагара та Герата, третього за величиною міста країни, є визначальною перемогою талібів від початку наступу в травні, коли іноземні війська під керівництвом США почали вихід із Афганістану.

12 серпня таліби також захопили місто Газні в центрі Афганістану, всього за 150 кілометрів на південний захід від Кабула, повідомляють таліби та засоби інформації. Уряд досі контролює головне місто на півночі, Мазарі-Шаріф, а також Джелалабад, розташований поблизу пакистанського кордону на сході. Залишається під контролем уряду і столиця країни Кабул.

У столиці Катару четвертий день тривають переговори між представниками талібів та урядом Афганістану.