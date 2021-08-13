У США запевнили Гані, що «лишаються зацікавленими» в безпеці Афганістану

Сполучені Штати «надалі залишаються зацікавленими в безпеці та стабільності Афганістану в умовах насильства з боку «Талібану» – про це державний секретар та міністр оборони США повідомили президенту Афганістану Ашрафу Гані 12 серпня.

Державний секретар Ентоні Блінкен та міністр оборони Ллойд Остін поспілкувалися з Гані телефоном увечері 12 серпня після повідомлення про скорочення штату американського посольства з числа цивільних осіб.

«Обидва секретарі підкреслили, що Сполучені Штати продовжують підтримувати міцні дипломатичні відносини та відносини в сфері безпеки з урядом Афганістану», – сказав речник Держдепу Нед Прайс.

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Сполучені Штати також пришвидшать рейси за спеціальними імміграційними візами для афганців, які допомагали США в цій країні, йдеться в заяві Прайса.

Посольство Штатів у Кабулі також закликало всіх громадян США «негайно» залишити Афганістан, використовуючи варіанти комерційних рейсів.

Окремо британський уряд заявив, що також направляє більше військ до Афганістану, щоб допомогти співробітникам свого посольства залишити країну та підтримати переселення афганського персоналу, який із ними працював.

США направлять до міжнародного аеропорту Кабула щеблизько 3 тисяч військовослужбовців, які допоможуть евакуювати частину дипломатичного персоналу.

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Додаткові війська приєднаються до більш ніж 650 осіб, які вже перебувають у Кабулі для підтримки дипломатичної безпеки, заявив представник Пентагону Джон Кірбі. Перша група має відправитися до Афганістану протягом від 24 до 48 годин, сказав Кірбі.

Кінцевою датою виведення американських військ з Афганістану залишається 31 серпня, проте після цього залишиться 650 військовослужбовців для захисту аеропорту та посольства.