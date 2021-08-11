Хронологія швидкого наступу «Талібану» в Афганістані

Reuters

«Талібан» контролює близько 65% території Афганістану внаслідок швидких наступальних операцій проти урядових військ, які лишилися сам на сам з повстанцями після виведення іноземних військ.

Нижче перелічені важливі епізоди з наступу войовничих ісламістів. Були й інші атаки, але не зрозуміло хто за них відповідальний: «Талібан» чи інша джихадистська організація, далекий родич Ісламської Держави.

Перемовини між «Талібаном» та урядом Афганістану щодо політичного порозуміння могли призвести до мирного договору. Цю ідею підтримували США та її союзники, але перемовини застрягли без особливого прогресу.

14 квітня – Президент США Джо Байден оголосив виведення американського війська з Афганістану. Цей процес мусив розпочатися 1 травня і завершитися 11 вересня. Так мала завершитися найдовша в історії Америки війна. Ці строки – подовження попередніх домовленостей. Згідно з попередньою угодою, військо США мусило полишити країну до 1 травня.

4 травня – «Талібан» розпочав великий наступ проти урядових війську у провінції Гільменд на півдні країни. Вони також розпочали операції у 6 інших провінціях.

11 травня – «Талібан» захопив район Нірх, який межує зі столицею країни Кабулом. Протистояння загострюється.

7 червня – Високопоставлені держслужбовці стверджують, що більше 150 афганських солдатів було вбито за добу. Запеклі бої тривають у 26 з 34 провінцій.

22 червня – «Талібан» розпочав наступ на півночі країни, далеко від їх традиційних південних твердинь. Посол ООН в Афганістані оголосив, що Талібан захопив 50 з 370 районів.

2 липня – Військо США відступило з авіабази Баграм, їхньої головної військової бази в Афганістані. Фактично, на цьому завершується американська участь у війні.

5 липня – «Талібан» оголосив, що вже у серпні зможе запропонувати Кабулу чернетку мирного договору.

21 липня – Генерал американської армії стверджує, що Кабул контролює пів країни, що підкреслює ту швидкість, з якою вони наступали.

26 липня – CША обіцяє «протягом найближчих тижнів» підтримувати афганську армію з повітря, завдаючи авіаудари по «Талібану».

26 липня – ООН оголосило, що близько 2400 цивільних афганців були вбиті чи поранені у травні та червні. Це найбільша кількість жертв за увесь час підрахунків, які розпочалися у 2009 році.

6 серпня – місто Зарандж на півдні країни – перший провінціальний центр, який Талібану вдалося захопити з 2015 року.

7 серпня – наступним було захоплене місто Шібірган, центр північної провінції Джаузджан.

8 серпня – таліби захопили ще три провінційних центри, усі на півночі. Це Сарі-Пуль, Талукан і Кундуз, місто зі стратегічним значенням.

9 серпня – далі впав Айбак, центр провінції Саманган, теж на півночі.

10 серпня – ще одне місто, Пулі-Хумрі, захоплено.

Точаться бої за декілька міст, зокрема за Герат на заході та за Кандагар на півдні.