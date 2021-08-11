Washington Post: в адміністрації Байдена готові до швидшого, ніж очікувалося, падіння Кабула

Адміністрація президента США Джо Байдена готується до того, що столиця Афганістану, Кабул, впаде набагато швидше, ніж вважали раніше, після виведення західних військ із Афганістану, пише видання Washington Post.

Якщо раніше в адміністрації вважали, що таліби можуть захопити Кабул протягом шести – 12 місяців, то тепер нинішні й колишні неназвані чиновники США, з якими говорило видання, називають термін від місяця до 90 днів.

Протягом декількох останніх днів таліби захопили сім зі 34 столиць афганських провінцій. Це відрізняється від попередніх років війни в Афганістані, коли «Талібану» вдавалося тримати під контролем тільки малонаселені райони.

Одне з джерел The Washington Post зазначило, що ситуація в Афганістані «рухається в неправильному напрямку».

Виведення американських військ з Афганістану почалося при попередньому президенті США Дональдові Трампі, чинний президент Джо Байден встановив крайній термін для завершення операції 11 вересня. На тлі виведення американського контингенту «Талібан» прискорив наступ на позиції урядових військ.

США тим часом продовжують підтримувати афганські урядові війська повітряними ударами по талібах і закликають бойовиків зупинити наступальні операції. «Талібан», у свою чергу, вимагає від США припинити свої удари і не втручатися у внутрішні справи Афганістану.

Дедалі швидший останнім часом наступ талібів на раніше контрольовані урядом регіони Афганістану почався на початку травня, коли США й союзники почали виводити свої війська.