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Фотогалереї

Пошкоджені будівлі, втеча сімей: таліби захопили шість столиць провінцій Афганістану, включаючи Кундуз (фотогалерея)

У результаті запеклих боїв були пошкоджені десятки будівель, а мирні жителі були змушені тікати після того, як бойовики «Талібану» захопили шість столиць афганських провінцій, включаючи стратегічну північну столицю провінції Кундуз. Бойовики «Талібану» захопили ключові урядові будівлі в місті Кундуз 8 серпня, залишивши урядовим силам контроль над аеропортом і власною військовою базою. «Талібан» також, як виглядає, контролює північні міста Сар-е-Поль і Талокан. Також велися запеклі бої в південному місті Лашкар-Гах і північно-західному місті Герат. «Талібан» почав повномасштабний наступ у травні, коли сили під керівництвом США почали заключну стадію відводу своїх військ з тієї країни.
Афганці оглядають пошкоджені крамниці в місті Кундуз, що на півночі країни, після зіткнень між бойовиками &laquo;Талібану&raquo; та афганськими силами безпеки 8 серпня. Кундуз з населенням близько 375 000 людей стане найвизначнішим захопленим містом від травня, коли таліби почали повномасштабний наступ на тлі завершальних етапів відводу військ під командуванням Сполучених Штатів
1 Афганці оглядають пошкоджені крамниці в місті Кундуз, що на півночі країни, після зіткнень між бойовиками «Талібану» та афганськими силами безпеки 8 серпня. Кундуз з населенням близько 375 000 людей стане найвизначнішим захопленим містом від травня, коли таліби почали повномасштабний наступ на тлі завершальних етапів відводу військ під командуванням Сполучених Штатів
Прапор талібів майорить на головній площі міста Кундуз після боїв між талібами і афганськими силами безпеки. Урядові сили в Кундузі, як виглядає, контролюють тільки аеропорт і свою базу, усі ж ключові урядові будівлі в місті перебувають в руках бойовиків. За повідомленнями, головна в&#39;язниця в Кундузі також знаходиться під контролем талібів &nbsp;
2 Прапор талібів майорить на головній площі міста Кундуз після боїв між талібами і афганськими силами безпеки. Урядові сили в Кундузі, як виглядає, контролюють тільки аеропорт і свою базу, усі ж ключові урядові будівлі в місті перебувають в руках бойовиків. За повідомленнями, головна в'язниця в Кундузі також знаходиться під контролем талібів
 
Від пошкоджених магазинів в Кундузі йде дим. Міністерство оборони Афганістану заперечило падіння міста Кундуз, заявивши 8 серпня, що командос почали операцію з розмінування міста, додавши, що головне перехрестя в центрі міста було відбите, а будівля національного телебачення очищена від бойовиків Талібану
3 Від пошкоджених магазинів в Кундузі йде дим. Міністерство оборони Афганістану заперечило падіння міста Кундуз, заявивши 8 серпня, що командос почали операцію з розмінування міста, додавши, що головне перехрестя в центрі міста було відбите, а будівля національного телебачення очищена від бойовиків Талібану
Пошкоджені крамниці в місті Кундуз тліють після запеклих боїв між бойовиками &laquo;Талібану&raquo; та афганськими силами безпеки
4 Пошкоджені крамниці в місті Кундуз тліють після запеклих боїв між бойовиками «Талібану» та афганськими силами безпеки
Пошкоджені будівлі в афганському місті Кундуз
5 Пошкоджені будівлі в афганському місті Кундуз
Сім&#39;ї переміщених осіб у школі в районі Газіабад в північній частині провінції Кунар. Вони покинули свої будинки після боїв між афганськими силами безпеки і бойовиками &laquo;Талібану&raquo; . У провінції було переміщено понад 9000 сімей, які потребують їжу й житло.&nbsp;7 серпня 2021 року
6 Сім'ї переміщених осіб у школі в районі Газіабад в північній частині провінції Кунар. Вони покинули свої будинки після боїв між афганськими силами безпеки і бойовиками «Талібану» . У провінції було переміщено понад 9000 сімей, які потребують їжу й житло. 7 серпня 2021 року
Пошкоджена в результаті авіаудару школа в Лашкаргасі, столиці південної провінції Гільменд. У заяві Міноборони Афганістану від 8 серпня підтверджено, що по позиціях талібів були нанесені удари з повітря, у результаті цього 54 бойовиків було убито і 23 поранено
7 Пошкоджена в результаті авіаудару школа в Лашкаргасі, столиці південної провінції Гільменд. У заяві Міноборони Афганістану від 8 серпня підтверджено, що по позиціях талібів були нанесені удари з повітря, у результаті цього 54 бойовиків було убито і 23 поранено
Обвуглені залишки шкільної бібліотеки в Лашкар-Гаху після авіаудару
8 Обвуглені залишки шкільної бібліотеки в Лашкар-Гаху після авіаудару
Пошкоджена поліклініка в Лашкаргасі. 8 серпня член провінційної ради Маджид Ахунд заявив, що в результаті авіаударів уряду були пошкоджені клініка і місцева середня школа
9 Пошкоджена поліклініка в Лашкаргасі. 8 серпня член провінційної ради Маджид Ахунд заявив, що в результаті авіаударів уряду були пошкоджені клініка і місцева середня школа
Люди тікають з міста Герат на північному заході Афганістану, поки урядові війська патрулюють вулиці. Афганські сили безпеки повернули під свій контроль частини міста після запеклих боїв з бойовиками &laquo;Талібану&raquo; 8 серпня
10 Люди тікають з міста Герат на північному заході Афганістану, поки урядові війська патрулюють вулиці. Афганські сили безпеки повернули під свій контроль частини міста після запеклих боїв з бойовиками «Талібану» 8 серпня
Афганські служби безпеки патрулюють Герат після боїв з бойовиками &laquo;Талібану&raquo; на околиці міста 8 серпня
11 Афганські служби безпеки патрулюють Герат після боїв з бойовиками «Талібану» на околиці міста 8 серпня

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