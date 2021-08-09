Пошкоджені будівлі, втеча сімей: таліби захопили шість столиць провінцій Афганістану, включаючи Кундуз (фотогалерея)

2 Прапор талібів майорить на головній площі міста Кундуз після боїв між талібами і афганськими силами безпеки. Урядові сили в Кундузі, як виглядає, контролюють тільки аеропорт і свою базу, усі ж ключові урядові будівлі в місті перебувають в руках бойовиків. За повідомленнями, головна в'язниця в Кундузі також знаходиться під контролем талібів

