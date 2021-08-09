Пошкоджені будівлі, втеча сімей: таліби захопили шість столиць провінцій Афганістану, включаючи Кундуз (фотогалерея)

У результаті запеклих боїв були пошкоджені десятки будівель, а мирні жителі були змушені тікати після того, як бойовики «Талібану» захопили шість столиць афганських провінцій, включаючи стратегічну північну столицю провінції Кундуз. Бойовики «Талібану» захопили ключові урядові будівлі в місті Кундуз 8 серпня, залишивши урядовим силам контроль над аеропортом і власною військовою базою. «Талібан» також, як виглядає, контролює північні міста Сар-е-Поль і Талокан. Також велися запеклі бої в південному місті Лашкар-Гах і північно-західному місті Герат. «Талібан» почав повномасштабний наступ у травні, коли сили під керівництвом США почали заключну стадію відводу своїх військ з тієї країни.