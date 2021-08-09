США нагадують владі Афганістану: відповідальність за боротьбу з талібами – тепер її власна

Сполучені Штати Америки, які є союзником нинішньої влади Афганістану, нагадують їй, що тепер, із виходом іноземних військ, безпека в країні, зокрема боротьба з антиурядовим екстремістським угрупованням «Талібан», – уже в руках цієї влади.

Речник Міністерства оборони США Джон Кербі, коментуючи повідомлення про втрату владою Афганістану контролю вже над шістьма центрами провінцій країни менш ніж за тиждень, застеріг, що питання безпеки «йдуть у неправильному напрямку». Але, висловивши занепокоєння цим, він наголосив, що афганські урядові сили мають самі захистити країну від бойовиків-фундаменталістів.

«Це їхні війська, і це їхні столиці провінцій, їхні люди, яких вони мають захищати, і до їхнього керівництва врешті має дійти, що в цей час вони самі мають попотіти над цим», – заявив речник Пентагону.

Інтерактивна мапа контролю над районами Афганістану: чорний колір – були контрольовані талібами станом на 8 квітня; сірий колір – захоплені талібами від 1 травня; помаранчевий колір – спірні; жовтий колір – контрольовані урядом

Раніше 9 серпня бойовики афганського екстремістського угруповання «Талібан», за численними повідомленнями, взяли центральне місто вже шостої провінції Афганістану менш ніж за тиждень. При цьому, як повідомляють, урядові сили здали талібам місто Айбак, центр провінції Саманган на півночі країни, без бою.

Останнім часом також ідуть запеклі бої на околицях іще кількох центрів провінцій Афганістану, й існує занепокоєння, що оборона урядових сил може не встояти й там.

Водночас сили країн НАТО, які підтримували уряд Афганістану, продовжують виведення з країни, відповідно до плану. Центральне командування США, зокрема, заявило, що американські війська здійснили виведення вже 95 відсотків своїх сил і повністю завершать його до 31 серпня – раніше, ніж первісно встановлений термін 11 вересня.

США тим часом продовжують підтримувати афганські урядові війська повітряними ударами по талібах і закликають бойовиків зупинити наступальні операції. «Талібан», у свою чергу, вимагає від США припинити свої удари і не втручатися у внутрішні справи Афганістану.

Дедалі швидший останнім часом наступ талібів на раніше контрольовані урядом регіони Афганістану почався на початку травня, коли США й союзники почали виводити свої війська.