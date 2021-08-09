Афганістан: таліби взяли центральне місто вже шостої провінції за тиждень

Бойовики афганського екстремістського угруповання «Талібан», за численними повідомленнями, взяли центральне місто вже шостої провінції Афганістану менш ніж за тиждень.

Таліби нині «повністю контролюють» місто Айбак, центр провінції Саманган на півночі країни, повідомив, зокрема, заступник губернатора провінції Сефатулла Самангані в інтерв’ю Радіо Азаді, Афганській службі Радіо Свобода.

Афганський журналіст Біляль Сарварі повідомив, що урядові сили здали місто талібам без бою, і в ньому вже перебувають бойовики «Талібану».

Представники бойовиків теж заявляли, що вже «зачистили» всі урядові і поліційні об’єкти в місті.

Але один із депутатів ради провінції Зіяуддін Зія, за повідомленнями, заявляв, що урядові сили ще ведуть бої в деяких місцях в Айбаці і що деякі урядові об’єкти ще не захоплені.

Раніше 9 серпня керівник місцевого телерадіоканалу Ісмаїл Садат повідомив Радіо Свобода, що сотні родин залишили 10-тисячне місто і втекли до сусідніх провінцій, а міський ринок уже два дні не працює.

Попереднього дня, 8 серпня, таліби захопили центри ще трьох провінцій: однойменні з провінціями Кундуз і Сарі-Пуль, а також Талукан, центр провінції Тахар (усі в північній частині країни). За повідомленнями, в частинах понад 370-тисячного Кундуза ще тривають бої, урядові сили ще утримують аеропорт і свою базу на краю міста, але спецпризначенці пішли в контрнаступ у намаганні вибити талібів із міста.

Перед тим, 6 серпня, бойовики взяли Зарандж, центр провінції Німроз на південному заході Афганістану, і Шеберган, центр провінції Джаузджан на півночі.

Також із кінця дня 8 серпня тривають тяжкі бої в кількох околицях міста Мазарі-Шаріфа, центру провінції Балх на півночі Афганістану, повідомили афганські посадовці Радіо Свобода. За їхніми словами, якщо не надійде підмога, оборона урядових сил не встоїть – попри те, що на їхньому боці воює проти талібів також місцеве ополчення, яке не хоче повернення екстремістів.

Крім того, повідомляють про важкі бої на околицях міста Герата, центру однойменної провінції на заході країни. Від минулого тижня триває бій і за місто Лашкаргах, центр провінції Гельманд на півдні – таліби й урядові сили контролюють його частинами.

Інтерактивна мапа контролю над районами Афганістану: чорний колір – були контрольовані талібами станом на 8 квітня; сірий колір – захоплені талібами від 1 травня; помаранчевий колір – спірні; жовтий колір – контрольовані урядом

У сусідньому Пакистані, що його Кабул звинувачує в підтримці талібів, міністр закордонних справ Шах Мехмуд Куреші заявив, що урядові сили Афганістану «плавляться» під наступом талібів.

Тим часом сили країн НАТО, які підтримували уряд Афганістану, продовжують виведення з країни, відповідно до плану. Центральне командування США, зокрема, заявило, що американські війська здійснили виведення вже 95 відсотків своїх сил і повністю завершать його до 31 серпня – раніше, ніж первісно встановлений термін 11 вересня.

США тим часом продовжують підтримувати афганські урядові війська повітряними ударами по талібах і закликають бойовиків зупинити наступальні операції. «Талібан», у свою чергу, вимагає від США припинити свої удари і не втручатися у внутрішні справи Афганістану.

Дедалі швидший останнім часом наступ талібів на раніше контрольовані урядом регіони Афганістану почався на початку травня, коли США й союзники почали виводити свої війська.