«Талібан» захопив столицю афганської провінції Німроз

В Афганістані бойовики екстремістського угруповання «Талібан» захопили столицю провінції Німроз – Зарандж.

Місцеві чиновники кажуть, що бойовики «Талібану» зайшли до Заранджа, а його губернатор, підтримуваний Кабулом, та інші високопосадовці втекли.

Це перший великий населений пункт, який талібам вдалося захопити з початку їхнього чотиримісячного наступу.

Представник адміністрації сусідньої провінції заявив 6 серпня, що столиця провінції Німроз зараз значною мірою перебуває під контролем талібів, хоча місцева поліція й інші сили безпеки все ще чинять опір у деяких частинах міста.

Місцеві чиновники кажуть про паніку серед жителів, багато афганських сімей намагалися перетнути кордон з Іраном.

У Заранджі, за останніми даними, проживає близько 50 тисяч людей.

Незадовго до взяття міста урядові війська, що обороняли його, відійшли для захисту Лашкаргаха – столиці сусідньої провінції Гельманд. В облозі перебуває ще одна регіональна столиця – третє за величиною місто Афганістану Герат.

Раніше сьогодні «Талібан» взяв на себе відповідальність за вбивство у Кабулі директора Урядового центру медіа та інформації Афганістану центру (GMIC) Даву Хана Менапала.

4 серпня таліби попередили, що будуть атакувати вищих урядовців у відповідь на авіаудари США й Афганістану проти своїх бойовиків.

5 серпня Європейський союз закликав до «термінового, всебічного та постійного припинення вогню» в Афганістані.

Бойові дії в Афганістані посилилися з 1 травня, коли США й інші країни офіційно почали виведення своїх сил, яке, як очікується, буде завершене цього місяця.

Бойовики «Талібану» зараз контролюють значні частини країни і протистоять афганським силам у кількох великих містах та поблизу них.