Рада безпеки ООН проведе засідання через ситуацію в Афганістані

Рада безпеки Організації Об’єднаних Націй проведе відкрите засідання у п’ятницю 6 серпня через дедалі більш загрозливу ситуацію в Афганістані.

Зустріч відбудеться на запит урядів Афганістану, Норвегії та Естонії. Це буде перший випадок, коли Рада безпеки обговорить цю тему з червня.

Бойовики екстремістського угруповання «Талібану» наразі контролюють значні частини країни і протистоять урядовим афганським силам у кількох великих містах та поблизу них, зокрема, в Гераті, Лашкар-Га і Кандагарі.

Три ватажки «Талібану» повідомили агентству Reuters, що бойовики змінюють свою стратегію від захоплення сільських територій до зосередження на містах.

Читайте також: США та Велика Британія звинувачують «Талібан» у масових убивствах цивільних

Водночас заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Бікантов заявив на пресконференції в Москві 4 серпня, що «у «Талібану» немає ресурсів для захоплення та втримання великих міст, в тому числі столиці країни Кабулу».

«Їхній наступ вичерпується», – заявив Бікантов, додавши, однак, що ситуація з безпекою в країні «погіршується».

4 серпня таліби попередили, що будуть атакувати вищих урядовців у відповідь на авіаудари США та Афганістану проти своїх бойовиків.

5 серпня Європейський Союз закликав до «термінового, всебічного та постійного припинення вогню» в Афганістані.

Сполучені Штати планують повністю вивести свої війська з Афганістану до кінця серпня 2021 року.