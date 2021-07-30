Афганістан: бій між талібами та урядовими військами триває у передмісті Герату

Між бойовиками екстремістського угруповання «Талібан» та урядовими військами Афганістану точаться бої у передмісті західного міста Герат, столиці однойменної провінції, повідомляє місцева служба Радіо Свобода.

Угруповання стверджує, що його бойовики увійшли до провінційної столиці, але афганська влада в Кабулі це заперечує. За її твердженням, наступ талібів був відбитий.

Речник міністерства внутрішніх справ країни Мірвайс Станекзай повідомив Радіо Свобода увечері 30 липня, що райони Енджель і Ґозара, які прилягають до міста Герат, контролюються урядовими військами, а передмістя столиці провінції «зачищене від «Талібану».

«Їхні (талібів – ред.) втрати вбитими дуже великі. Наразі Ґозара та Енджель під нашим контролем. Обидва райони близько до міста Герат, вони розташовані на самому в’їзді до міста», – сказав Станекзай.

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Речник міністерства оборони Фавад Аман повідомив Радіо Свобода, що співробітники безпекових та силових служб відбили атаки «Талібану» на Герат, Кандагар, Гельменд і Тахар.

«Талікан, столиця провінції Тахар, також очищений від «Талібану». У передмісті Кандагару афганські силовики перейшли в наступ. Дасть Бог, ситуація поліпшиться», – заявив Аман.

За повідомленням Reuters, афганський уряд повідомив, що йому вдалося відбити наступ талібів на Герат за допомогою авіаударів. Один із чиновників на умовах анонімності повідомив, що операцію сповільнила наявність цивільних у регіоні.

Тим час Місія допомоги ООН у Афгаінстані повідомила, що внаслідок нападу на комплекс ООН у Гераті 30 липня загинув один охоронець.

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За повідомленням, нападники стріляли зі стрілецької зброї та ручних протитанкових гранатометів, попри те, що вхід до комплексу був чітко позначений як об’єкт ООН.

Речниця Державного департаменту США Джаліна Портер засудила напад на комплекс.

«Ми й надалі закликаємо до негайного припинення насильства, що триває в Афганістані», – заявила Портер журналістам у Вашингтоні.

Тим часом, США, Європейський союз і НАТО 23 липня закликали «Талібан» припинити військовий наступ в Афганістані та взяти участь у мирних переговорах.