Майже пів сотні афганських військових отримали притулок у Пакистані – влада

Армія Пакистану заявляє, що 46 афганських військових перетнули кордон і отримали притулок у сусідній країні після втрати своїх позицій на тлі наступу бойовиків «Талібану».

За останні тижні сотні афганських солдатів та чиновників втекли до сусідніх Таджикистану, Ірану та Пакистану з прикордонних районів. Афганський військовий командувач попросив притулку на прикордонному переході в Читралі на півночі, йдеться у повідомленні пакистанської армії. Читрал має кордон з трьома афганськими провінціями – Кунаром, Бадахшаном та Нурістаном.

«Ці афганські солдати прибули… вчора пізно ввечері. Після контакту з афганською владою та необхідних процедур 46 військових, у тому числі п’ять офіцерів, отримали притулок і безпечний проїзд до Пакистану. Афганським солдатам було надано їжу, притулок та необхідну медичну допомогу відповідно до встановлених військових норм», – ідеться в повідомленні.

Пакистан заявив, що солдати, які шукали притулку, будуть повернуті в Афганістан після належної процедури, як і 35 солдатів, які прибули на початку липня.

Це рішення ухвалене на тлі зростання напруженості між Пакистаном та Афганістаном, коли Кабул відкликав свого посланника з Ісламабаду після викрадення його дочки в столиці Пакистану на початку цього місяця. Афганістан також звинуватив Ісламабад у таємній допомозі «Талібану», зокрема, в дозволі пораненим бойовикам лікуватися в Пакистані.