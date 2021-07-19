Переговори між талібами і Кабулом тривають, про святкове перемир’я не йдеться

Представники уряду Афганістану і екстремістського угруповання «Талібану» не досягли значного прогресу в останньому раунді переговорів у Досі, але домовилися зустрітися знову наступного тижня.

У спільній заяві 18 липня після дводенних переговорів у столиці Катару дві делегації учасників переговорів заявили, що «обидві сторони взяли на себе зобов’язання продовжувати переговори на високому рівні до досягнення врегулювання».

Заява не містила згадок про припинення вогню на честь мусульманського свята Ід аль-Адха, яке розпочинається в Афганістані 20 липня.

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Урядову делегацію очолив Абдулла Абдулла, другий за висотою афганський чиновник і голова Вищої ради національного примирення. Переговорників «Талібану» очолив високопоставлений ватажок угруповання Мулла Абдул Гані Барадар.

Мирні переговори між талібами та урядом Афганістану в Досі раніше зупинилися на кілька місяців.

Тим часом група бойовиків здійснила широкий наступ, в ході якого вона захопила майже половину з 421 району країни, загрожувала захопленням кількох провінційних столиць і взяла під контроль низку прикордонних пунктів, коли міжнародні сили під проводом США виходять із країни.

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Напередодні другого дня переговорів у Досі лідер «Талібану» Хібатулла Ахунзада заявив, що екстремісти залишаються відданими пошуку політичного вирішення конфлікту.

Попри майбутнє свято Ід аль-Адха, яке також називають Святом жертвоприношень, у заяві лідера угруповання не згадується про офіційний заклик до припинення вогню.

У минулому «Талібан» і уряд Афганістану кілька разів домовлялися про короткі перемир’я на час ісламських свят, породжуючи сподівання, що їх можна буде перетворити на довгострокове припинення вогню.