Швеція зупиняє депортації вихідців із Афганістану через погіршення безпекової ситуації

Швеція припиняє всі депортації до Афганістану через стрімке погіршення ситуації в країні, де триває війна. Про це 16 липня повідомив керівник із юридичних питань Шведського міграційного агентства Карл Бекселіус.

«Рішення набирає чинності негайно і діятиме до подальшого повідомлення», – сказав Бекселіус.

Агентство пояснило зупинку всіх запланованих висилок тим, що ситуація в Афганістані різко погіршилася «після того, як рух «Талібан» взяв під контроль значні частини країни».

Наразі близько 7000 афганських шукачів притулку у Швеції очікують на депортацію.

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На початку липня влада Афганістану закликала європейські країни припинити депортацію афганських шукачів притулку принаймні на три місяці.

На початку цього тижня Фінляндія заявила, що нікого не депортуватиме до Афганістану.

У «Талібані» стверджують, що вже контролюють 85 відсотків території країни, хоча ці заяви оскаржуються. Бойовики активізували наступ на тлі виведення іноземних військ із Афганістану.