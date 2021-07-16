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Швеція зупиняє депортації вихідців із Афганістану через погіршення безпекової ситуації

На початку липня влада Афганістану закликала європейські країни припинити депортацію афганських шукачів притулку принаймні на три місяці

Швеція припиняє всі депортації до Афганістану через стрімке погіршення ситуації в країні, де триває війна. Про це 16 липня повідомив керівник із юридичних питань Шведського міграційного агентства Карл Бекселіус.

«Рішення набирає чинності негайно і діятиме до подальшого повідомлення», – сказав Бекселіус.

Агентство пояснило зупинку всіх запланованих висилок тим, що ситуація в Афганістані різко погіршилася «після того, як рух «Талібан» взяв під контроль значні частини країни».

Наразі близько 7000 афганських шукачів притулку у Швеції очікують на депортацію.

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На початку липня влада Афганістану закликала європейські країни припинити депортацію афганських шукачів притулку принаймні на три місяці.

На початку цього тижня Фінляндія заявила, що нікого не депортуватиме до Афганістану.

У «Талібані» стверджують, що вже контролюють 85 відсотків території країни, хоча ці заяви оскаржуються. Бойовики активізували наступ на тлі виведення іноземних військ із Афганістану.

Афганський спецназ проти «Талібану»: важкі бої (фотогалерея)
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Афганський спецназ проти «Талібану»: важкі бої (фотогалерея)

На фотографіях з Афганістану відображені бої між талібами і елітним підрозділом збройних сил країни
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