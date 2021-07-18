У Туреччині за дві доби затримали 132 нелегальних мігрантів з Афганістану

У Туреччині за останні 48 годин затримали 133 нелегальних мігрантів, більшість із яких – вихідці з Афганістану, повідомляє місцева влада.

Представники Міністерства внутрішніх справ заявили, що 73 афганців затримали 17 липня в провінції Ван, ще 60 мігрантів, з яких 59 були з Афганістану, – 18 липня в тому ж районі.

Туреччина є основним пунктом призначення для афганських мігрантів. Країна прийняла понад 4 мільйонів біженців – переважно з Сирії. Це більше, ніж будь-яка інша країна світу.

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За даними Організації Об’єднаних Націй, близько 270 тисяч афганців були змушені залишити свої домівки з січня, що підняло загальну кількість переміщених осіб у цій країні до понад 3,5 мільйона.

У червні міністри закордонних справ Туреччини, Афганістану та Ірану зустрілися для обговорення міграційного співробітництва. Занепокоєння щодо нового напливу афганських мігрантів зростає в міру зменшення присутності міжнародних військ у Афганістані.