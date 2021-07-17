Афганістан заявив про викрадення й катування дочки його посла в Пакистані

Міністерство закордонних справ Афганістану заявило, що дочка посла цієї країни в Пакистані потрапила до лікарні після того, як попереднього дня, 16 липня, її викрали невідомі на кілька годин і «жорстоко катували». Дальших подробиць міністерство не навело.

Як мовиться в заяві МЗС, воно «рішуче засуджує цей мерзенний акт і висловлює глибоке занепокоєння безпекою дипломатів, їхніх родин, інших працівників афганських політичних і консульських місій у Пакистані».

У заяві також закликано владу Пакистану встановити винних і притягти їх до відповідальності якомога швидше, а також надати афганським дипломатам належний захист.

МЗС Пакистану у відповідь заявило, що розпочало «ретельне розслідування» цього «тривожного інциденту». Як мовиться в заяві міністерства, правоохоронці Пакистану перебувають у «тісному контакті» з послом Афганістану і його родиною і посилили їхню охорону.