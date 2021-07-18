Афганістан відкликає своїх дипломатів із Пакистану після викрадення дочки посла

Президент Афганістану Ашраф Гані відкликав всіх дипломатів із сусіднього Пакистану через два дні після того, як дочка афганського посла була ненадовго викрадена і «зазнала катувань».

Дипломатам, в тому числі послу, наказано повернутися в Кабул «поки влада Пакистану не покарає викрадачів... і поки безпека афганського посла і дипломатів у цій країні не буде гарантована», – йдеться в заяві Кабула від 18 липня.

Міністерство закордонних справ Афганістану заявило, що дочка посла цієї країни в Пакистані потрапила до лікарні після того, як 16 липня її на кілька годин викрали невідомі і «жорстоко катували». Міністерство закликало уряд Пакистану «якомога швидше знайти і притягнути до відповідальності винних».

17 липня Міністерство закордонних справ Пакистану заявило про початок «ретельного розслідування» цього «тривожного» інциденту. Повідомлялося, що пакистанська влада підтримує «тісний контакт» з афганським послом і його родиною, та посилиа їхню охорону.