Росія обіцяє державам Центральної Азії військову підтримку внаслідок наступу талібів в Афганістані

На тлі наступу радикального ісламістського руху «Талібан» в Афганістані Росія обіцяє військову підтримку Таджикистану та Киргизстану.

Ідеться про допомогу «в модернізації національних збройних сил, оснащенні їх озброєнням і військовою технікою, навчанні», сказав міністр оборони Росії Сергій Шойгу на зустрічі з колегами з ШОС (Шанхайська організація співпраці) у Душанбе, повідомляє DW.

Також Росія має намір підвищити боєготовність власних військових баз у Таджикистані та Киргизстані та посилити їхню спроможність реагувати на кризові ситуації, сказав Шойгу. Російсько-таджицько-узбецькі навчання відбудуться наступного тижня у відповідь на ескалацію ситуації в Афганістані, сказав Шойгу.

Водночас керівник російського міністерства оборони звинуватив США у достроковому виведенні сил з Афганістану. За його словами, за загострення ситуації в регіоні відповідає Вашингтон. «Ми сподіваємося, що сторони конфлікту в Афганістані зможуть знайти спільну мову і стабілізувати ситуацію в інтересах мирного розвитку країни», – додав він.

Крім того, Шойгу стверджує, що бойовики угруповання «Ісламська держава» та інші угруповання з Сирії, Лівії та інших країн увійшли в Афганістан. Цей процес викликає «особливе занепокоєння», додав він.

У зв’язку з захопленням талібами територій в Афганістані, що межують з Таджикистаном, Душанбе звернувся до Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) з проханням допомогти захистити південний кордон країни.

У середині липня в Таджикистані відбулися військові навчання. Крім того, Душанбе надіслав до південного кордону близько 20 тисяч солдатів.