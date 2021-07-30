Перший евакуаційний рейс доставив 200 афганців у США

Перший рейс з евакуйованими афганськими перекладачами та іншими людьми, які працювали разом з військами США в Афганістані, приземлився у Вашингтоні. З документом, який містить інформацію про це, ознайомлене агентство Associated Press. Також це підтверджує американська комерційна служба відстеження рейсів.

Відповідно до документу, літак, на борту якого перебував 221 громадянин Афганістану, зокрема 57 дітей і 15 немовлят, приземлився в міжнародному аеропорту Даллеса у Вашингтоні вранці 30 липня.

За словами офіційних осіб США, прибулі мають залишатися в Форт-Лі, штат Вірджинія, протягом декількох днів.

США евакуюють з Афганістану місцевих, які співпрацювали з коаліційними силами на тлі погіршення безпекової ситуації в країні, через прискорене виведення контингенту.

Наступними рейсами прибуватимуть заявники, які далі просунулися у процесі отримання віз, чиї заявки було схвалено, а вони самі пройшли перевірку безпеки.

«Талібан» знищив сотні афганців, які протягом багатьох років співпрацювали з міжнародними силами, та членів їх сімей.

Нещодавно таліби заявили, що афганці, які працювали з іноземними військовими, не постраждають, якщо «проявлять каяття за свої дії».

За оцінками, 300 000 афганських мирних жителів так чи інакше працювали на міжнародні сили з 2001 року.