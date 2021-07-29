«Талібан» створює «екзистенційну кризу» уряду Афганістану – наглядовий орган США

Поточний наступ «Талібану» в Афганістані все частіше створює «екзистенційну кризу» для уряду країни на тлі прискореного виведення військ коаліції на чолі з США. Про це йдеться у звіті Спеціального генерального інспектора США з питань відновлення Афганістану (SIGAR), підготовленому для Конгресу.

У звіті зазначається, що угода між Вашингтоном та Талібаном, укладена у лютому минулого року, замість того, щоб дати поштовх мирним переговорам з урядом Кабула, почала наступ бойовиків, який застав урядові сили неготовими та збільшив кількість загиблих серед цивільного населення.

У звіті зазначається, що напади «Талібану» на урядові війська Афганістану зросли з 6700 за три місяці до досягнення угоди до 13 424 у вересні-листопаді 2020 року.

Останнім часом бойовики зайняли десятки районів та прикордонних переходів навколо Афганістану, тоді як кілька раундів мирних переговорів з урядом Афганістану в Катарі не мали значного прогресу.

На тлі безрезультатних переговорів американські військові продовжували неухильно виводити війська до нинішнього рівня, який становить лише кілька сотень, з кінцевим терміном повного виведення до 31 серпня.

Цитуючи дані спільних сил США і НАТО в Афганістані, SIGAR зазначає у звіті, що посилення бойових дій спричинило також зростання кількості загиблих серед цивільного населення – з 510 загиблих та 709 поранених за перші три місяці минулого року до 1058 смертей та 1959 поранених у третьому кварталі того ж року, такий високий рівень жертв зберігається.

Останні дані за квітень та травень цього року свідчать про 705 загиблих серед цивільного населення та 1330 поранених, йдеться у звіті.

"Загальна тенденція явно несприятлива для уряду Афганістану, який може зіткнутися з екзистенціальною кризою», – заявив Джон Сопко, спеціальний генеральний інспектор.

У звіті зазначається, що афганські урядові сили безпеки «виглядали здивованими і не готовими, і пасуть задніх» перед обличчям все більш інтенсивного наступу бойовиків. Особливе занепокоєння у наглядового органу викликає «швидкість і легкість», з якою таліби встановили контроль над північними провінціями Афганістану, колись «бастіоном антиталібських настроїв».

У доповіді також зазначається, що афганські ВПС, які розглядаються як одна з небагатьох переваг уряду Кабула проти «Талібану», надто перевантажені. Раніше американські військові надавали величезну повітряну підтримку афганським силам безпеки в боротьбі з талібами.

У звіті мовиться, що більшість регулярних афганських військ відмовляються виїжджати на місії без підтримки краще підготовлених та оснащених підрозділів спецназу армії.