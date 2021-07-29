Десятки людей загинули, півтори сотні зникли безвісти внаслідок повені в Афганістані

Щонайменше 40 людей загинули, ще 150 вважаються зниклими безвісти після повені, в північно -східній афганській провінції Нурістан, заявили представники афганської влади.

Таліби, які фактично контролюють уражену стихією територію, повідомляють про значно більшу кількість жертв.

29 липня тривала рятувальна операція з метою пошуку зниклих безвісти в районі, розташованому приблизно за 355 кілометрів на північний схід від Кабула.

«У селищі Бега-Мірдеш… було близько 700-800 будинків. Усі вони були зруйновані», – повідомив афганській службі Радіо Свобода житель району на ім’я Абдул Рахман.

Губернатор Нурістану Хафіз Абдул Каюм повідомив Радіо Свобода, що всі засоби зв’язку відключені в районі, який перебуває під контролем талібів. Речник «Талібану» Забіулла Моджахід заявив Радіо Свобода, що бойовики дозволять доступ до ураженого району представникам служб допомоги та неозброєним урядовцям.