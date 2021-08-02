США та Велика Британія звинувачують «Талібан» у масових убивствах цивільних

Сполучені Штати та Велика Британія заявили, що таліби могли скоїти «воєнні злочини», і звинуватили бойовиків у «масових убивствах» цивільних афганців під час захоплення південного міста Спін-Болдак у липні.

«У Спін-Болдаку, в провінції Кандагар, «Талібан» винищив десятки цивільних під час помсти. Ці вбивства можуть вважатися воєнними злочинами; їх слід розслідувати», – повідомили посольства США та Великої Британії в окремих твітах 2 серпня.

Посольства заявили, що керівництво «Талібану» має нести відповідальність за злочини своїх підлеглих. «Якщо ви зараз не можете контролювати своїх бійців, то згодом ви не зможете керувати», – заявили дипломати США та Великої Британії.

Посольства також цитують новий звіт незалежної комісії з прав людини в Афганістані, в якому зафіксовані випадки порушень прав людини, скоєних бойовиками під час захоплення міста Спін-Болдак поблизу пакистанського кордону.