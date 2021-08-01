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В Афганістані таліби атакують Герат, Кандагар і Лашкаргах

На півночі Афганістану, 2021 рік

Бойовики руху «Талібан» входять до Герату, півмільйонного адміністративного центру однойменної провінції Західного Афганістану. На півдні антиурядові сили намагаються здобути контроль над Кандагаром і Лашкаргахом.

За підрахунками іноземних спостерігачів, таліби контролюють близько 50% території країни. Але самі члени руху кажуть, що вони контролюють 80% території Афганістану.

Зараз у таборах біженців у Кандагарі проживає близько 11 тисяч родин. Британський мовник Бі-Бі-Сі з посиланням на оцінки члена парламенту Афганістану вказує, що загроза захоплення міста талібами «цілком реальна».

За словами депутата, таліби мають намір зробити Кандагар своєю тимчасовою столицею. Якщо це місто впаде, уряд втратить контроль ще над п’ятьма -шістьма провінціями південно -західного регіону.

Сполучені Штати планують повністю вивести свої війська з Афганістану до кінця серпня 2021 року.

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