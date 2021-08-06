«Талібан» взяв відповідальність за вбивство голови Центру медіа та інформації Афганістану

Директора Урядового центру медіа та інформації Афганістану центру (GMIC) Даву Хана Менапала вбили в Кабулі, повідомило 6 серпня місцеве міністерство внутрішніх справ.

За вбивство взяло на себе відповідальність екстремістське угруповання «Талібан».

«На жаль, дикі терористи знову вчинили боягузливий напад і завдали мученицької смерті патріота Афганістану», – заявив речник міністерства Мірвайс Станікзай.

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Менапал очолив Центр медіа та інформації в 2020 році. Доти він чотири роки був речником президента Афганістану Ашрафа Гані.

4 серпня таліби попередили, що будуть атакувати вищих урядовців у відповідь на авіаудари США та Афганістану проти своїх бойовиків.

5 серпня Європейський Союз закликав до «термінового, всебічного та постійного припинення вогню» в Афганістані.

Сполучені Штати планують повністю вивести свої війська з Афганістану до кінця серпня 2021 року.