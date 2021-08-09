На півночі Афганістану тривають важкі бої – влада

Афганські сили безпеки 9 серпня ведуть бої з «Талібаном» у північних провінціях Балх і Тахар – наступного дня після того, як бойовики захопили ще три столиці провінцій, зокрема стратегічне місто на північному сході, Кундуз, повідомляє влада.

У Балху важкі бої тривають з кінця дня 8 серпня поблизу столиці провінції Мазарі-Шарифа, повідомили джерела Tolo News, додавши, що урядові лінії оборони можуть бути подолані, якщо в регіон не направлять підкріплення.

На даний час таліби взяли під контроль уже п’ять столиць афганських провінцій.

Бойові дії посилилися з 1 травня, коли США й інші країни офіційно почали виведення своїх сил із Афганістану, яке, як очікується, буде завершене до кінця цього місяця.