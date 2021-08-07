«Талібан» захопив ще одну столицю провінції в Афганістані

Екстремістське угруповання «Талібан» 7 серпня захопило столицю ще однієї провінції Афганістану – місто Шеберган. Інформацію про це Радіо Свобода підтвердив високопоставлений представник поліції в провінції Джаузджан.

Афганські сили безпеки в Шебергані відступили до аеропорту і району Джангалбах поблизу міста, заявив один із представників поліції.

Також надходили повідомлення про значні бої вночі поблизу Кундуза, столиці провінції Кундуз, Талукана, столиці провінції Тахар, і Файзабада, столиці провінції Бадахшан.

Урядові джерела повідомили Радіо Свобода, що напади талібів були відбиті біля всіх трьох міст, і що бойовика зазнали значних втрат.

Напередодні бойовики «Талібану» захопили Зарандж, столицю провінції Німроз, а перед тим взяли на себе відповідальність за вбивство у Кабулі директора Урядового центру медіа та інформації Афганістану центру (GMIC) Даву Хана Менапала.

4 серпня таліби попередили, що будуть атакувати вищих урядовців у відповідь на авіаудари США й Афганістану проти своїх бойовиків.

5 серпня Європейський союз закликав до «термінового, всебічного та постійного припинення вогню» в Афганістані.

Бойові дії в Афганістані посилилися з 1 травня, коли США й інші країни офіційно почали виведення своїх сил, яке, як очікується, буде завершене цього місяця.

Бойовики «Талібану» зараз контролюють значні частини країни і протистоять афганським силам у кількох великих містах та поблизу них.