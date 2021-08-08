Військове відомство США закликало «Талібан» зупинити наступальні операції в Афганістані

США продовжують підтримувати афганську владу в плані фінансування і технічного обслуговування, а також, коли це можливо, за допомогою «оборонних повітряних ударів», йдеться в повідомленні Пентагону, яке цитує «Голос Америки».

Згідно із заявою, місія США в Афганістані, як і раніше, полягає в безпечному і впорядкованому виведенні американських військ з країни згідно з вказівками президента Джо Байдена.

«Кровопролиття, яке триває з боку «Талібану», призводить лише до нового кровопролиття, затягування конфлікту і відштовхує від них (талібів – ред.) афганський народ», – йдеться в документі.

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У Пентагоні вказали на «численні повідомлення» про порушення екстремістським угрупованням «Талібан» прав людини, в тому числі насильницькі проникнення в комплекси будівель неурядових організацій і використання цивільних осіб для прикриття.

«Ми продовжуємо закликати Талібан призупинити свої наступальні операції і вступити в добросовісний діалог для врегулювання конфлікту шляхом переговорів», – заявляє військове відомство США.

Протягом дня 8 серпня бойовики екстремістського угруповання «Талібану» захопили три столиці провінцій, в тому числі стратегічне місто на північному сході Кундуз.