США і Британія просять своїх громадян залишити Афганістан

США і Велика Британія 7 серпня оприлюднили для своїх громадян рекомендації із закликом негайно залишити Афганістан комерційними авіарейсами, повідомляє «Голос Америки».

«З огляду на умови безпеки і скорочення штату, можливості посольства з надання допомоги громадянам США в Афганістані вкрай обмежені навіть у Кабулі», – йдеться в заяві посольства США в Кабулі.

Насильство в Афганістані зростає відтоді, як було оголошено про виведення іноземних військ із країни.

«Талібан» атакував безліч районів і 7 серпня захопив уже другу столицю провінції в Афганістані, місто Шеберган.

Напередодні бойовики «Талібану» захопили Зарандж, столицю провінції Німроз, а перед тим взяли на себе відповідальність за вбивство у Кабулі директора Урядового центру медіа та інформації Афганістану центру (GMIC) Даву Хана Менапала.

4 серпня таліби попередили, що будуть атакувати вищих урядовців у відповідь на авіаудари США й Афганістану проти своїх бойовиків.

5 серпня Європейський союз закликав до «термінового, всебічного та постійного припинення вогню» в Афганістані.

Бойові дії в Афганістані посилилися з 1 травня, коли США й інші країни офіційно почали виведення своїх сил, яке, як очікується, буде завершене цього місяця.

Бойовики «Талібану» зараз контролюють значні частини країни і протистоять афганським силам у кількох великих містах та поблизу них.