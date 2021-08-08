Афганістан: між талібами та урядовими силами тривають бої за столицю провінції Кундуз

Бої між урядовими силами та бойовиками руху «Талібан» тривають 8 серпня в столиці північної провінції Кундуз, місті Кундуз із населенням близько 375 тисяч жителів.

Від 6 серпня таліби вже захопили дві провінційні столиці, але в разі падіння Кундуза це місто стане найбільшим з-поміж тих, які контролюватимуть бойовики.

Є суперечливі повідомлення про те, хто контролює Кундуз зараз, «Талібан» стверджує, що місто «захоплене». Але Міністерство оборони Афганістану спростувало падіння Кундуза, заявивши, що спецпідрозділи розпочали операцію з зачистки міста, додавши, що урядові сили знову контролюють центральну, а будівлю національного телебачення очищено від бойовиків.

6 серпня «Талібан» захопив першу столицю провінції, місто Зарандж у віддаленій південно -західній провінції Німроз, а через день упала столиця північної провінції Явзян, місто Шеберган.