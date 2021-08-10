Посланець США в Катарі переконуватиме талібів припинити наступ в Афганістані

Спеціальний представник США з питань Афганістану Залмай Халілзад 10 серпня прибуває до Катару для переговорів із талібами. Він намагатиметься переконати представників руху «Талібан» зупинити масштабний наступ, в результаті якого щонайменше шість провінційних центрів потрапили під контроль бойовиків.

Халілзад «тиснутиме на талібів, щоб вони… домовились про політичне врегулювання», заявив 9 серпня Державний департамент.

«Талібан» перебуває в наступі в Афганістані з 1 травня, коли Сполучені Штати та їхні союзники офіційно розпочали виведення військ, яке, як очікується, буде завершене до кінця серпня.

На тлі стрімкого просування талібів військові США закликали уряд у Кабулі зробити більше для власного захисту. Речник Пентагону Джон Кірбі 9 серпня висловив серйозну стурбованість ситуацією в Афганістані, але наполягав, що урядові сили здатні захистити країну від фундаменталістського угруповання бойовиків.