Афганістан: таліби захопили аеропорт Кундуза

«Талібан» захопив аеропорт стратегічної столиці північної провінції Кундуз, де, за повідомленнями, сотні представників афганських сил безпеки здалися бойовикам. Це відбувається в той час, як президент Ашраф Гані прибув до міста Мазарі-Шариф на півночі країни, щоб підтримати оточені урядові сили.

Аеропорт Кундуза потрапив у руки бойовиків 11 серпня, коли більшість урядових сил там капітулювали, а інші відступили до району Аліабад у Кундузі, повідомили джерела Радіо Свобода.

Представник «Талібану» Забіхулла Моджахед написав у твіттері, що група взяла під контроль аеропорт, і опублікував відео, на якому, ймовірно, урядові солдати приєднуються до лав бойовиків.

Амруддін Валі, місцевий депутат, розповів AFP, що сотні афганських солдатів і поліцейських, які відступили до аеропорту за межами Кундуза після того, як у вихідні таліби захопили більшу частину міста, здалися талібам «з усім військовим спорядженням».

Раніше сьогодні президент Афганістану Ашраф Гані прибув до оточеної талібами столиці провінції Балх, міста Мазарі-Шариф на півночі країни. Він має на меті підтримати урядові сили на тлі розширення територіальних здобутків бойовиків більш ніж на чверть столиць провінцій Афганістану менш ніж за тиждень.

Гані планує «перевірити загальну безпеку в північній зоні», згідно з заявою, опублікованою офісом президента в Кабулі 11 серпня.

Коли Гані приземлився в Мазарі-Шарифі, таліби, за повідомленнями, за одну ніч захопили Файзабад, столицю віддаленої північно-східної провінції Бадахшан. Це вже дев’ята з 34 регіональних столиць Афганістану, які були зайняті бойовиками з 6 серпня.

Втрата Мазарі-Шарифа означала б повну втрату контролю над Північним Афганістаном, який тривалий час був оплотом опору рухові «Талібан».

Бойові дії посилилися з 1 травня, коли США й інші країни офіційно почали виведення своїх сил із Афганістану, яке, як очікується, буде завершене до кінця цього місяця.