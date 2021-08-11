Президент Афганістану прибув до оточеного талібами міста Мазарі-Шариф

Президент Афганістану Ашраф Гані прибув 11 серпня до оточеної талібами столиці провінції Балх, міста Мазарі-Шариф на півночі країни. Він має на меті підтримати урядові сили на тлі розширення територіальних здобутків бойовиків більш ніж на чверть столиць провінцій Афганістану менш ніж за тиждень.

Гані планує «перевірити загальну безпеку в північній зоні», згідно з заявою, опублікованою офісом президента в Кабулі 11 серпня.

Коли Гані приземлився в Мазарі-Шарифі, таліби, за повідомленнями, за одну ніч захопили Файзабад, столицю віддаленої північно-східної провінції Бадахшан. Це вже дев’ята з 34 регіональних столиць Афганістану, які були зайняті бойовиками з 6 серпня.

Втрата Мазарі-Шарифа означала б повну втрату контролю над Північним Афганістаном, який тривалий час був оплотом опору рухові «Талібан».