Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

Представники місцевого самоврядування підтвердили захоплення Кандагара талібами

Бойовик руху «Талібан» на вулиці міста Газні, 12 серпня 2021 року

Таліби захопили друге за величиною місто Афганістану Кандагар, підтвердили представники місцевого самоврядування 13 серпня. Урядові сили все ще контролюють аеропорт Кандагара, який був другою за величиною базою американських військових в Афганістані.

Захоплення 12 серпня Кандагара та Герата, третього за величиною міста країни, є визначальною перемогою талібів від початку наступу в травні, коли іноземні війська під керівництвом США почали вихід із Афганістану.

У відповідь на швидкий наступ талібів Пентагон заявив, що впродовж 48 годин надішле близько 3000 додаткових військових, які допоможуть евакуювати співробітників посольства США. Велика Британія заявила, що розгорне близько 600 військових, щоб допомогти своїм громадянам виїхати.

12 серпня таліби також захопили місто Газні в центрі Афганістану, всього за 150 кілометрів на південний захід від Кабула, повідомляють таліби та засоби інформації. Уряд досі контролює головне місто на півночі, Мазарі-Шаріф, а також Джелалабад, розташований поблизу пакистанського кордону на сході. Залишається під контролем уряду і столиця країни Кабул.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG