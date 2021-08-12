США відправляють війська в аеропорт Кабула для евакуації співробітників посольства

США відправляють додаткові війська в міжнародний аеропорт Кабула для допомоги в евакуації деяких дипломатичних співробітників з Афганістану на тлі просування екстремістського угруповання «Талібан» у захопленні нових територій.

«Ми продовжуємо скорочувати присутність цивільного населення в Кабулі на тлі нестійкої ситуації з безпекою», – заявив журналістам 12 серпня речник Державного департаменту Нед Прайс, підтвердивши попередні повідомлення ЗМІ.

Представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що близько 3000 додаткових військовослужбовців приєднаються до понад 650 військових, які вже перебувають в Кабулі, і залишилися в країні для підтримки дипломатичної безпеки.

Додаткові війська будуть забезпечувати наземну та повітряну підтримку для гарантування безпеки американців, що вирушають в аеропорт Кабула, заявив раніше офіційний представник США на умовах анонімності.

Прайс сказав, що додатковий військовий персонал допоможе в скороченні дипломатичного персоналу в найближчі тижні, але «повної евакуації не буде» – посольство залишиться відкритим на тому ж місці, де розташовується зараз.

Однак він і не спростував повідомлення про те, що дипломатична діяльність може бути перенесена в аеропорт.

Посольство США в Кабулі також закликало всіх громадян США «негайно» покинути Афганістан, використовуючи комерційні рейси.

Цього тижня представники міністерства оборони США заявили, що бойовики «Талібану» можуть за місяць ізолювати столицю Афганістану і, ймовірно, захопити її протягом 90-та.

З травня «Талібан» здійснив стрімкий наступ, захопивши дві третини території Афганістану і 11 провінційних столиць всього за останній тиждень.

12 серпня таліби взяли під свій контроль частину Герата, третього за величиною міста Афганістану, а також захопили Газні, що за близько 120 кілометрів від Кабула і розташований на стратегічному шляху, що сполучає столицю з півднем. Раніше на цьому тижні бойовики Талібану взяли під свій контроль кілька ключових міст, що з’єднують столицю з північчю країни.