МЗС рекомендує українцям «негайно залишити» Афганістан

У Міністерстві закордонних справ просять українців не вирушати до Афганістану, а тим, хто там вже перебуває, рекомендують негайно залишити територію країни.

У МЗС пояснили рекомендацію ескалацією збройного конфлікту.

«У разі загрози життю або здоров’ю, виникнення інших обставин, що вимагають негайного консульського реагування, слід невідкладно звертатися до Посольства України в Республіці Таджикистан, до зони відповідальності якого належить Афганістан (телефон «гарячої лінії»: +992 900006520, електронна адреса: emb_tj@mfa.gov.ua) або на цілодобову «гарячу лінію» МЗС України за номером телефону +38 044 238-16-57, електронна адреса: cons_or@mfa.gov.ua», – мовиться у повідомленні МЗС.

У столиці Катару Досі 12 серпня третій день тривають переговори між представниками талібів та урядом Афганістану. Переговори відбуваються на тлі непідтверджених повідомлень про те, що вже десята столиця провінції, Газні на сході Афганістану, потрапила в руки бойовиків.

Також 12 серпня таліби захопили штаб поліції в місті Лашкаргах, столиці південної провінції Гельманд. У 200-тисячному місті, одному з найбільших в Афганістані, тривають бої.

За один тиждень бойовики захопили дев’ять із 34 столиць провінції країни. У разі підтвердження падіння Газні ця цифра зросте до 10.