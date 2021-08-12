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У Катарі третій день тривають переговори між талібами та урядом Афганістану

Біженці з захоплених талібами територій Афганістану, Кабул, серпень 2021 року

У столиці Катару Досі 12 серпня третій день тривають переговори між представниками талібів та урядом Афганістану. Переговори відбуваються на тлі наступу бойовиків «Талібану», які перебирають під свій контроль усе більші території.

Представники США, Китаю, Росії та Пакистану 12 серпня також зустрінуться в Досі з учасниками переговорів – в останній спробі знайти шляхи мирного розв’язання конфлікту.

Переговори відбуваються на тлі непідтверджених повідомлень про те, що вже десята столиця провінції, Газні на сході Афганістану, потрапила в руки бойовиків.

Також 12 серпня таліби захопили штаб поліції в місті Лашкаргах, столиці південної провінції Гельманд. У 200-тисячному місті, одному з найбільших в Афганістані, тривають бої.

За один тиждень бойовики захопили дев’ять із 34 столиць провінції країни. У разі підтвердження падіння Газні ця цифра зросте до 10.

11 серпня президент Афганістану Ашраф Гані, який намагається організувати контрнаступ за допомогою спецпризначенців, ополчення та авіації США, звільнив начальника штабу афганської армії.

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