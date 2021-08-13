«Талібан» захопив одні з найбільших міст Афганістану

Олександр Ігнатенко

12 та 13 серпня ісламістському угрупуванню «Талібан» вдалося захопити міста Кандагар та Герат. Ці міста займають друга та третє місця за розміром у Афганістані. Серед населених пунктів, які «Талібану» вдалося захопити від початку наступу у травні, ці два – найбільші. До того ж, Кандагар – це історична батьківщина угрупування, що додає захопленню міста символічної ваги.

Раніше Радіо Свобода повідомляло, що 6 серпня талібам вдалося вперше з 2015 року зайняти провінційний центр. Минуло менше тижня і, за оцінками Associated Press, вже дві третини південноазійської країни перебувають під контролем ісламістської групи. Величезні ресурси, що були витрачені західними державами на розбудову афганської армії та держави, переходять до рук талібів. Журналісти AP спостерігали за наступом «Талібану» і відзначали, що їхній «ганімат» – отримані у бою трофеї – важко не помітити. Озброєні американськими автоматичними гвинтівками таліби наступають на американських військових автомобілях Гамві.

Джерела у військовій розвідці США розповіли Reuters, що столиця країни Кабул, яка вже відрізана від півдня країни, може впасти за 30 днів, а для повного захоплення Афганістану вистачить трьох місяців. Ці лячні перспективи підштовхнули США, Великобританію і Канаду до відправлення обмеженого військового контингенту у Афганістан, повідомляє AP. Вони будуть сприяти евакуації посольств та громадян цих країн. Радіо Свобода повідомляло, що йдеться зокрема про 3000 американських військових. Вони доєднаються до 650 військових, які все ще лишаються у Кабулі, хоч США відводить війська. 11 вересня визначено остаточним терміном повного відводу. Так мусить завершитися найдовша в історії США війну, яка обійшлася країні у 2400 життів та 2 трильйони доларів.

Натомість Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ Жозеп Боррель попередив верхівку «Талібану» , що якщо влада в країні буде взята силою, то такий державний утвір втратить міжнародне визнання та буде ізольованим у світі. Він нагадав про їхні обіцянки щодо мирних перемовин з урядом Афганістану. Раніше ісламістська група оголошувала, що у серпні вони зможуть запропонувати чернетку мирного договору. Передумовою до миру вони називали відставку президента Афганістану Ашрафа Гані, повідомляло АР.

Боррель також наголосив на цивільній складовій конфлікту. Він зазначив, що наступ спричиняє «неприйнятні страждання афганців», чимало з яких стають внутрішньо переміщеними особами або взагалі полишають кордони країни. Згідно з інформацією Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, від початку наступальної кампанії близько 244 тисячі осіб стали внутрішньо переміщеними. Ще у липні Брюс Паньєр у тексті для Радіо Свобода попереджав про десятки тисяч афганців, які будуть вимушені полишити власні домівки через воєнні дії та перетнути кордони у центральноазійські республіки.

Біженці з Афганістану вже дістаються східного кордону Туреччини. Щодня прибуває до 2000 осіб, повідомляло VOA News. Число біженців лише збільшуватиметься. Це надалі ускладнюватиме довготривале протистояння між ЄС та Туреччиною, яка будує стіну на кордоні з Іраном для стримування біженців з Афганістану.

Що ж стосується Російської Федерації та Китаю, які традиційного розглядають Центральну Азію як частину власних сфер впливу, то вони наразі проводять спільні військові навчання. Цей вишкіл спрямований саме на ситуацію у Центральній Азії, і включає в себе антитерористичну складову. Редакційний директор журналу Riddle Russia розповідав Радіо Свобода, що ситуація у Афганістані може призвести до ширшої співпраці між Китаєм та Росією.