Головні новини ранку: черговий «гумконвой» Росії, навчання на Донбасі, захоплення Кандагара

У Росії стався вибух у маршрутці, одна людина загинула, ще 17 поранені

У російському місті Воронеж увечері 12 серпня стався вибух у міському рейсовому автобусі марки ПАЗ, повідомляють російські інформагенції. Одна жінка внаслідок отриманих травм померла, поранені ще 17 людей. За попередніми повідомленнями, причиною вибуху стало газове обладнання. Однак представник перевізника заявив агенції «РИА Новости», що весь транспорт компанії працює на дизельному пальному, а автобус вибухнув на зупинці, коли в нього сідали люди. На кадрах вибуху, опублікованих виданням Baza, не видно ніяких балонів, які були б встановлені на даху транспортного засобу.

Афганістан: місцева влада підтвердила захоплення Кандагара талібами

Таліби захопили друге за величиною місто Афганістану Кандагар, підтвердили представники місцевого самоврядування 13 серпня. Урядові сили все ще контролюють аеропорт Кандагара, який був другою за величиною базою американських військових в Афганістані. Захоплення 12 серпня Кандагара та Герата, третього за величиною міста країни, є визначальною перемогою талібів від початку наступу в травні, коли іноземні війська під керівництвом США почали вихід із Афганістану.

МЗС висловило протест Росії через черговий «гумконвой» на Донбас

Міністерство закордонних справ України висловило протест Росії через черговий так званий «гумконвой» на Донбас у порушення українського і міжнародного законодавства, повідомляє пресслужба відомства. 12 серпня Росія направила на тимчасово окуповані території в Донецькій та Луганській областях 102-й так званий «гуманітарний конвой» у складі 7 вантажних автомобілів у супроводі 2 автомобілів МНС Росії.

СБУ починає масштабні навчання на Донбасі

У п’ятницю 13 серпня Служба безпеки України починає масштабні багатоетапні планові навчання з протидії диверсантам та терористичним загрозам на території Донецької та Луганської областей. Тренування проводитимуть протягом місяця «в умовах, що максимально наближені до реальних, з використанням вогнепальної зброї та бронетехники». В СБУ закликали місцевих жителів «з розумінням поставитися до можливих незручностей, зберігати спокій і дотримуватись правил особистої безпеки».

Верховний суд повернув позовну заяву Порошенка до Bihus.Info щодо оприлюднення оригіналів «плівок Медведчука»

Верховний суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду повернув позов п’ятого президента України Петра Порошенка до Bihus.Info щодо оприлюднення «плівок Медведчука». Про це повідомляє Bihus.Info з посиланням на рішення суду. Раніше Порошенко звернувся до суду з позовом щодо Bihus.Info, вимагаючи оприлюднення записів телефонних розмов, за участі, ймовірно, народного депутата Віктора Медведчука.